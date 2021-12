Vaccino anti Covid: a Bari il 53,2% dei maggiorenni ha ricevuto la terza dose

La Puglia ha superato quota 7 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate: in media oltre mezzo milione di dosi al mese, con picchi a fine primavera-inizio estate, gestiti dal personale del servizio sanitario regionale e della Protezione civile.

L'ultimo report del Ministero della Salute attesta a 7.021.219 il numero di somministrazioni effettuate dall'inizio della campagna vaccinale. Ad oggi 3.140.109 persone hanno completato il primo ciclo vaccinale, pari al 87,91% della popolazione over 12, il 93,1% dei pugliesi dai 50 anni in su ha completato il primo ciclo vaccinale, 869.166 persone hanno già ricevuto la terza dose di richiamo.

Nel territorio dell'Asl Bari sono oltre 12.700 somministrazioni eseguite nella giornata di ieri e quasi 4.500 nelle sedute di stamani. In dettaglio si tratta di 14.650 richiami, 2.020 seconde dosi e 562 prime dosi in poco meno di 36 ore.

La campagna vaccinale anti-Covid sale ancora d’intensità, in particolare per i richiami che salgono sino a 257mila. Parallelamente cresce la copertura con dose “booster” assicurata agli over 18 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi: il 47,6% in tutta l’Area Metropolitana, il 53,2% nella città di Bari. Il picco massimo si raggiunge tra gli over 80, che hanno superato il 70% di copertura “booster” in tutta la provincia e, nella sola Bari, toccano il 73,7%.

Intanto il Policlinico di Bari raggiunge quota 22.188 somministrazioni di terze dosi. Sono stati vaccinati con la dose booster 9.133 medici, infermieri e operatori sanitari in servizio nell’ospedale e hanno già ricevuto il richiamo vaccinale contro il Covid 2.230 unità di personale universitario e 1.487 studenti afferenti alla scuola di Medicina. Quasi completata la platea di pazienti fragili affetti da patologie e in cura nei centri specialistici del Policlinico di Bari: sono in tutto 7.221 i soggetti vulnerabili che hanno ricevuto la terza dose necessaria a completare il ciclo vaccinale e 2.117 i rispettivi caregiver a cui è stato somministrato il booster.