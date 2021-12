Dalla prossima primavera al via il collegamento Bari - Edimburgo

Dal prossimo 27 marzo, con l’inizio della summer 2022, sarà avviato il collegamento tra Bari e Edimburgo. Il volo, che rappresenta una novità assoluta per la nostra regione mai raggiungibile dalla Scozia, opererà ogni mercoledì (11.45 - 14.05) e domenica (7.00 - 11.20).

“Accogliamo l’annuncio del nuovo volo che, dalla prossima primavera, collegherà Bari e Edimburgo con grande soddisfazione – ha dichiarato il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Un risultato che si inquadra nello scenario disegnato dal nostro Piano Strategico – che punta con decisione a nuovi mercati, soprattutto del nord Europa - nonché nelle numerose attività intraprese in sinergia con la Regione Puglia e le Agenzie regionali, per l’incremento della connettività della Puglia e per lo sviluppo dei flussi turistici dall’estero. Per questo motivo il nuovo volo su Edimburgo, destinazione che rappresenta una novità assoluta per la Puglia mai sino ad ora collegata con la città scozzese, è un’opportunità da cogliere con particolare interesse in chiave incoming, oltre che per i pugliesi. Grazie a questo accordo con Ryanair diamo quindi ulteriore sviluppo al network dei nostri aeroporti che adesso coprono gran parte delle principali destinazioni europee. In un contesto ancora segnato dalla pandemia, e che vede Aeroporti di Puglia fortemente impegnata affinché quanto prima si possa tornare alla situazione di normalità pre-Covid, l’annuncio odierno costituisce perciò un segno di fiducia e ottimismo che non può essere in alcun modo sottovalutato.”

"Siamo lieti - ha dichiarato Mauro Bolla, Country Manager Italia di Ryanair - di aggiungere questa nuova rotta per Edimburgo come parte del programma S'22 di Bari, offrendo ai nostri clienti un'altra fantastica destinazione da esplorare nell'estate 2022. Dopo aver aggiunto oltre 560 nuove rotte e aperto 16 basi negli ultimi 12 mesi, Ryanair sta ora guardando avanti all'estate 2022 e all'introduzione, nella propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 "Gamechanger", che offrono il 4% di posti in più, il 16 % di consumo di carburante in meno e una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rendendo l'estate 2022 di Ryanair l’operativo più avvincente e rispettoso dell'ambiente fino ad oggi. Per festeggiare, abbiamo lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 € per viaggiare fino 30 giugno 2022, che devono essere prenotate entro la mezzanotte di giovedì 16 dicembre. Poiché le tariffe aeree probabilmente aumenteranno nell'estate 2022 a causa della ridotta capacità, incoraggiamo tutti i clienti a prenotare in anticipo e ad approfittare di queste tariffe convenienti su Ryanair.com".