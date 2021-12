Questa mattina è stato aperto al pubblico il Parco Inclusivo dell'Angelo Matteo De Martinis. Un parco nato dalla collaborazione tra URBAN Altamura e la Onlus Giovanni Carlucci che grazie alle donazioni non economiche di vari imprenditori hanno potuto regalare questa piccola aria verde in via Alcide De Gasperi (una parallela di via Carpentino).

Il progetto si pone come principale obiettivo quello di poter essere inclusivo a 360° eliminando ogni tipo di barriera e introducendo (in un prossimo futuro) attrezzi ludici e ginnici usufruibili da ogni persona. La natura regna incontrastata in questo piccolo parco, il cemento è del tutto inesistente. Sono diversi gli alberi piantumati, tra cui querce e alberi di frutta, guardando sempre al verde che caratterizza la nostra regione e tradizione. Ad adornare il parco vi è anche una teca, nella quale poter depositare o scambiare dei libri, insomma una vera e propria biblioteca che si appella alla bontà della gente. Il parco non disporrà di panchine o sedie bullonate ma saranno mobili, un test di fiducia verso i cittadini altamurani che dovranno decidere se coltivare o meno questo seme di generosità.

Il comune ha dato la sua disponibilità per poter apportare dei miglioramenti all’illuminazione del parco e si è presa in carico l’installazione degli attrezzi donati.