Prosegue la campagna vaccinale 5-11 anni: oltre 3300 piccoli vaccinati nel Barese in 5 giorni

La percentuale dei vaccinati in età pediatrica (5-11) in Puglia è del 3.3%, lo 0,8% in più della media italiana. L’82% dei pugliesi ha completato il ciclo primario di vaccinazione (+2.1% della media italiana. Il 32% dei pugliesi ha la terza dose (+3.3% della media italiana).

Sono finora 3.310 le somministrazioni di vaccino anti Covid assicurate ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni in provincia di Bari, tra il 16 e il 20 dicembre. La campagna vaccinale pediatrica sta procedendo su due binari: somministrazioni nelle scuole e/o negli hub in giornate esclusivamente dedicate ai più piccoli e da oggi vaccinazioni con il supporto dei Pediatri di Libera scelta.

Sono circa 160 i pediatri ad aver aderito alla campagna vaccinale – quasi il 100 per cento - un terzo dei quali ha optato per vaccinare nei propri studi e la restante parte nelle strutture aziendali, hub o ambulatori distrettuali. Intanto il Dipartimento di prevenzione sta continuando a programmare e calendarizzare le sedute attraverso la chiamata attiva delle scuole, comprese le paritarie, in tutti i comuni.

Le adesioni non sono chiuse: gli istituti interessati quindi primarie e secondarie di primo grado sono in contatto diretto con il team Covid scuole della ASL per comunicare di volta in volta le ulteriori richieste di vaccino da parte delle famiglie. Oggi sono in programma somministrazioni a Capurso, nel Villaggio di Babbo Natale; a Bari una seduta dedicata nell’hub di Catino per gli Istituti comprensivi Fraccacreta e De Amicis, mentre gli alunni dell’istituto Ceglie-Manzoni Lucarelli, sempre nel pomeriggio, avranno accesso all’Ambulatorio pediatrico dell’ex CTO. Sono 280 le vaccinazioni programmate anche a Gravina, per i bambini della scuola Santomasi – Scacchi. Sono state 13.883 le vaccinazioni eseguite nei vari punti vaccinali territoriali nelle ultime 24 ore, di cui 11.453 richiami, 1287 seconde dosi e 1.143 prime dosi. I richiami sono a quota 342.712 con una percentuale di copertura pari al 56,5% di tutti i soggetti che hanno concluso il ciclo vaccinale almeno cinque mesi fa: percentuale che sale all’80% negli over 80.