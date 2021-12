Emiliano: «Misure anti Covid già pronte. Abbiamo una strategia che non blocca l'economia»

In Puglia prima dose per il 2% degli under 11: dati superiori alla media nazionale

L''88% dei pugliesi ha ricevuto almeno una dose, il 2,1% della media nazionale. Numeri positivi per la campagna vaccinale antiCovid in Puglia, che vede oltre il 2% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni aver ricevuto la vaccinazione, anche in questo caso con un esito superiore