Comune di Altamura, indetti 6 concorsi pubblici per un totale di 21 posti a tempo indeterminato

Sono indetti n.6 concorsi pubblici a tempo indeterminato per un totale di n. 21 posti, così distribuiti:

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista Risorse Umane

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di Funzionario esperto amministrativo giuridico con competenza in ambito di supporto in procedure di gara

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti a tempo indeterminato di Agente di Polizia Locale

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di Istruttore direttivo contabile

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Assistente sociale

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di Istruttore direttivo di vigilanza

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on line disponibile al seguente link https://comunealtamura.selezionieconcorsi.it/