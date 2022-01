Da oggi via ai saldi in Puglia. Confesercenti: «Acquistate nelle vostre città»

Pur tra mille incognite, scattano oggi i saldi invernali in Puglia che andranno avanti fino al 28 febbraio. Quello degli sconti «è sempre un momento importante per le attività commerciali del territorio, che permette di far respirare la nostra economia» commenta Confesercenti Bari. «È fondamentale che la gente acquisti nelle proprie città sostenendo il commercio di prossimità, con l’auspicio che ci sia un riscontro positivo da parte della clientela».

Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, in Italia lo shopping dei saldi quest’anno interessa oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro. Da un'indagine previsionale condotta da Confesercenti su un campione di consumatori, 4 italiani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare degli acquisti a prezzi scontati per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 150 euro a persona. Si tratta di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi: in occasione dei saldi invernali del gennaio 2020, si diceva interessato all'evento il 48% degli italiani.