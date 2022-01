Reparto Covid al Perinei, Paolicelli: "Serve personale sanitario in aggiunta a quello presente"

Il consigliere regionale Francesco Paolicelli alla luce delle nuove disposizioni regionali in materia di emergenza sanitaria che vedono il coinvolgimento dell’Ospedale della Murgia Fabio Perinei, ha chiesto alla direttore genare della ASL Bari, Sanguedolce, e al Capo Dipartimento Promozione della Salute regionale, Montanaro, il contestuale invio di unità di medici e paramedici per sostenere il personale sanitario attualmente in prima linea già alle prese con uno sforza lavorativo enorme.

“Bene ha fatto il presidente Emiliano ad avviare il piano di rafforzamento della rete ospedaliera Covid – commenta il consigliere regionale Paolicelli - ma alla conversione dei reparti deve corrispondere l’invio di personale dedicato, altrimenti si rischia di sfiancare ancora di più gli operatori sanitari già oggi sottoposti a turni di lavoro difficili da sostenere. Se a questo ci aggiungiamo l’allestimento e la tenuta di un reparto Covid, che di per se rende ancora più complicato il lavoro, allora davvero corriamo il pericolo non solo di appesantire il personale medico, ma anche e soprattutto di non offrire adeguate prestazioni sanitarie ai cittadini, sia in caso di contagio da pandemia sia per le altre patologie che ricordiamo non si sospendono in automatico con l’aggravarsi della pandemia. Scriverò alla direzione sanitaria della Asl Ba per capire se le strutture in fase di conversione saranno destinatarie anche di personale aggiuntivo e se si in che tempi si prevede l’arrivo di queste unità vista l’urgenza della riconversione annunciata. Spero la precedenza sia data alle strutture che servono un bacino di utenza sovracomunale, come il Perinei che solo da qualche mese grazie alla direzione sanitaria ha iniziato ad essere un ospedale a tutti gli effetti”.