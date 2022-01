Campagna vaccinale Asl Bari: superato il traguardo del mezzo milione di terze dosi

La campagna anti-Covid della ASL Bari ha superato il traguardo del mezzo milione di terze dosi erogate.

Grazie alle circa 9mila dosi somministrate nelle ultime 4 ore, infatti, il computo delle dosi “booster” è salito a 506.783, un quantitativo in grado di assicurare una copertura del 68% alla popolazione over 16 vaccinabile (con ciclo completato almeno 5 mesi fa), con picchi particolarmente elevati nelle fasce 50-59 anni (69%), 60-69 (74%), 70-79 (79%) e over 80 (89%).

Il sistema degli hub di popolazione è pronto a rispondere anche alla nuova accelerazione della campagna di vaccinazione, da un lato per la riduzione del periodo utile, da 5 a 4 mesi, per poter effettuare il richiamo “booster”, dall’altro per consentire alla parte residuale degli over 50 – a fronte del 97% già vaccinato con ciclo completo e del 76% con booster – di poter accedere tranquillamente alla prima dose. Migliorano ulteriormente, inoltre, i dati di adesione della fascia pediatrica.

Sono 24.258 le vaccinazioni eseguite dal 16 dicembre scorso, pari ad una copertura del 31% della platea 5-11 anni nell’intero territorio e del 33% nella città di Bari.