Sospese fino al 31 gennaio le attività di catechismo nelle Parrocchie

Sospese - in tutte le Parrocchie della Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti – fino al prossimo 31 genniaio, le attività catechetiche in presenza per quanto riguarda la catechesi in preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione cristiana di fanciulli, ragazzi e adolescenti.

A disporlo, con una nota ufficiale, è stato l’arcivescovo, Mons. Giovanni Ricchiuti.



La decisione è maturata a seguito dell’incremento esponenziale del tasso di positività al Covid-19 e considerate le numerose assenze, che già si stanno registrando nelle Comunità parrocchiali per positività.

«I parroci – dispone il Vescovo Ricchiuti - sono invitati ad adoperarsi, in collaborazione con i catechisti, a mantenere i contatti con i ragazzi e le rispettive famiglie, nei modi e nei tempi che riterranno più adeguati. Per tutti gli altri incontri, invece, si raccomanda la massima attenzione e prudenza e l’invito ai partecipanti ad essere muniti di green pass».