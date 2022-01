Covid, si cambia: da oggi le nuove regole per gestire i casi sospetti o confermati. I dettagli

Da oggi, mercoledì 12 gennaio, entrano in atto le nuove procedure per la gestione dei casi sospetti e dei casi confermati di Covid 19. Eccole divise per categorie.

Persone con sintomi. Le persone che presentano una sintomatologia compatibile con il Covid devono rivolgersi al proprio medico di medicina generale che effettua una valutazione clinica e, se lo ritiene, inoltra una "richiesta dematerializzata di test Sars-CoV-2". La persona riceve via sms e/o email la comunicazione dell'appuntamento per il test che sarà effettuato gratuitamente ed entro 24 ore. In alternativa, la persona riceve via sms e/o email un invito a presentarsi in una struttura della rete regionale o in una farmacia o laboratorio privato per l'esecuzione del test. Per le persone che non possono deambulare, il medico richiede l'esecuzione del test a domicilio.

Persone positive. In caso di positività a un tampone antigenico o molecolare, che sia stato effettuato su richiesta del medico o privatamente, la persona riceve via sms o via email il provvedimento di isolamento. Per le persone con sintomi è il medico che, in assenza di sintomi da almeno tre giorni e al settimo giorno (o decimo, se non vaccinate), genera la “richiesta dematerializzata di test Sars-CoV-2” di accertamento della guarigione da Covid. Per le persone asintomatiche, la richiesta viene generata automaticamente dal sistema. In caso di esito positivo, l'isolamento deve proseguire fino a nuovo test o fino a 21 giorni. In caso di esito negativo, la persona riceve via sms e/o email il provvedimento di fine isolamento e successivamente il Green pass. Le persone positive a lungo termine, dopo 21 giorni con assenza di sintomi da almeno 7 giorni, ricevono via sms e/o email il provvedimento di fine isolamento e successivamente il Green pass.

Contatti stretti con un caso positivo. A breve sarà predisposto un modulo online per l'autotracciamento e la generazione automatica dei provvedimenti di quarantena e della “richiesta di esecuzione test Sars-CoV-2” di fine quarantena. Fino ad allora, dal 12 gennaio e ogni tre giorni il sistema provvede a un controllo e bonifica dei casi sospesi. Le persone negative dopo la positività e le persone positive a lungo termine ricevono via sms e/o email il provvedimento di fine isolamento. Le persone positive da più di 10 giorni in attesa di test di accertamento della guarigione ricevono un appuntamento per il tampone presso una struttura della rete regionale. Chi non ha lasciato un numero di cellulare o ha più di 65 anni riceve comunicazione dell'appuntamento anche telefonicamente. Presso il punto di erogazione del test occorre presentare l'sms o email ricevuta e l’esito del test positivo (molecolare o antigenico). In alternativa, la persona riceve via sms e/o email un invito a presentarsi in una struttura della rete regionale o presso una farmacia o laboratorio privato per l'esecuzione del test.