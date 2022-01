Il GAL Terre di Murgia tra i GAL di Puglia virtuosi per l’avanzamento della spesa

Con il raggiungimento al 31.12.2021 del 55% del target di avanzamento della spesa, previsto dalla convezione sottoscritta con la Regione Puglia, il Gal Terre di Murgia è tra i tre Gal della Puglia ad aver centrato questo importante traguardo, grazie ad un intenso e proficuo lavoro di squadra, tra l’area gestionale e lo staff.

Già in occasione dell’Info Day, “Ripresa & Resilienza”, dello scorso 2 dicembre 2021, erano stati presentati al pubblico i risultati raggiunti dal Piano di Azione Locale nel corso della programmazione 2014-2020: circa 4 milioni di euro come contributo pubblico erogato per i 6 Comuni del partenariato e per i beneficiari privati, e oltre 6 milioni di euro in investimenti ammessi.



Il Gal Terre di Murgia non si ferma e guarda al prossimo obiettivo: al 31 dicembre 2022, portare all’80% lo stato di avanzamento della spesa.