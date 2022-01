Avanzamento spesa PSR 2021, l'audizione dell'assessore Pentassuglia su richiesta di Paolicelli

Avanzamento spesa PSR 2021 e anni precedenti - è il tema dell’audizione che si terrà domani, giovedì 20 gennaio, alle ore 10 nella sala delle adunanze del Consiglio regionale. Su richiesta del presidente della IV Commissione, Francesco Paolicelli, verranno auditi l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia e il direttore del Dipartimento agricoltura, Gianluca Nardone.

“Nel 2021 la Puglia ha speso quasi 200 milioni di euro per l’agricoltura, rispetto ai 124 milioni dell’anno precedente - ha dichiarato il il consigliere Paolicelli -. Già questo è un cambio di passo nella gestione messa in atto dall’assessore Pentassuglia. Questo ha significato per le aziende e per gli agricoltori pugliesi più concessioni. Tuttavia è opportuno conoscere nel dettaglio lo stato di avanzamento delle risorse per cogliere eventuali criticità e proseguire al meglio il lavoro nel nuovo anno che è appena iniziato”.

