Avanzamento spesa PSR 2021, Puglia terza regione d'Italia. Utilizzati quasi 200 milioni di euro

In Puglia nel 2021 sono stati spesi 196.592.159 euro per l’agricoltura a fronte di 129.343.940 euro con una percentuale di avanzamento del 151,99%. La regione si attesta così al terzo posto in Italia per spesa effettivamente sostenuta, dopo la Valle d’Aosta e il Molise.

È quanto emerso oggi nel corso della IV Commissione durante la quale è stato audito l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, su richiesta del presidente della Commissione, Francesco Paolicelli.

“I numeri sono l’espressione del cambio di passo impresso dall’assessore Pentassuglia - ha commentato Paolicelli - . Nell’anno che si è appena concluso sono stati utilizzati 67 milioni di euro in più rispetto a quelli previsti, mentre nel 2020 è andata meno bene perché sono stati spesi 124 milioni di euro a fronte dei 133 previsti. E a breve verranno pubblicati i nuovi bandi tra cui quelli rivolti ai giovani agricoltori. Non si tratta soltanto di numeri ma di impegni che l’assessorato sta portando avanti in favore dei tanti imprenditori dei nostri territori”.