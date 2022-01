Covid, da lunedì 24 la Puglia in zona gialla. Cosa cambia

La Puglia passa in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, questo pomeriggio ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio in giallo per la nostra regione e anche per la Sardegna. Vanno invece in zona arancione Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia.

La Puglia, da oltre una settimana, ha superato la soglia di sicurezza. Per quanto riguarda gli ospedali, la Puglia ha un tasso di occupazione dei reparti del 24%, mentre la soglia è fissata al 15%. Nelle terapie intensive la percentuale è del 13, mentre la soglia è al 10.

Le differenze nelle restrizioni riguardano soprattutto coloro che non hanno il Super Green Pass: chi è vaccinato o guarito dal Covid potrà accedere a ristoranti, bar, cinema e teatri, che resteranno invece preclusi per chi ha il Green Pass "base" con tampone. C'è però l'obbligo per tutti di mascherina all'aperto anche oltre il 31 gennaio (termine stabilito nel decreto del governo). Bar, ristoranti, teatri e cinema saranno aperti, con la stessa capienza normale, ma, come in zona bianca, potrà accedervi solo chi ha il Green Pass rafforzato.Nessun limite agli spostamenti. Qui, nel dettaglio, cosa si può fare e cosa no.