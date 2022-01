Vaccini: oltre 31mila prime dosi somministrate in Puglia in una settimana

Nell'ultima settimana la Puglia ha effettuato oltre 31mila prime dosi, "recuperando" anche tra la popolazione adulta gli "indecisi", coloro che ancora non si erano vaccinati contro il Covid.

E' quanto emerge dal rapporto settimanale del governo italiano.

Ad oggi sono 342.710 i non vaccinati pugliesi, compresi però anche 111.044 bimbi dai 5 agli 11 anni. Gli over50 non immunizzati sono solamente 59.046, circa il 3% del totale, e rispetto alla settimana scorsa in questa fascia sono state fatte 7mila prime dosi.