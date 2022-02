L'Arcivescovo Ricchiuti celebra oggi in Cattedrale la messa di San Biagio

Dai tamponi rapidi al rientro in classe: nuove indicazioni della Regione per Covid e scuola

Da ieri sono entrate in vigore nuove indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi positivi in ambito scolastico. Test antigenici rapidi a carico del servizio sanitario. Alunni o personale scolastico possono eseguire gratuitamente il test in una struttura