Certificati anagrafici in edicola, la lista degli aderenti alla convenzione

Ieri pomeriggio, presso la sala del comando di Polizia Locale, si è tenuto un incontro Formativo ed Informativo di tutte le edicole della città di Altamura che hanno aderito alla convenzione stipulata qualche giorno fà tra il comune di Altamura, il Sindacato SNAG - Confcommercio e la Società Servizi Locali s.p.a.

All'incontro organizzato e presieduto dalla presidente della Confcommercio di Altamura Tonia Massaro hanno partecipato le edicole aderenti, l'amministratore della Società Servizi Locali s.p.a. dottor Emanuele Carratta e il presidente provinciale del sindacato SNAG - Confcommercio signor Antonio Losapio.

Questa convenzione che prevede la possibilità per i cittadini di ottenere certificati anagrafici direttamente nelle edicole, è un ulteriore servizio che l'amministrazione ha messo a disposizione dei cittadini che potranno svolgere velocemente alcune operazioni senza doversi recare presso gli sportelli comunali e le edicole convenzionate di seguito elencate potranno incrementare la gamma di servizi da offrire alla propria clientela.

Il servizio è svolto in convenzione con SNAG-Confcommercio utilizzando la piattaforma di certificazione anagrafica Smart ANPR.

Questo l'elenco delle edicole aderenti allo Snag-Confcommercio che hanno aderito alla Convenzione:

Edicola Carlo Ventricelli & C SNC a Piazza Santa Teresa

Edicola Newspaper di Natalicchio Donato via Santeramo 155 B

Edicola il Gessetto di Leone Cecilia via Matera 35

Edicola Sallicano Antonio Corso Federico II di Svevia 97

Edicola di Rifino Giuseppe & C snc Edicolandia snc via Fezzan 7

Edicola Paper Point di Milella Oronzo via Marmolada 34

Edicola Paper One di Quattromini Giovanni via Caduti delle Foibe 32/34

Edicola Jolly Cart di Lorusso Teresa Corso Vittorio Emanuele 16