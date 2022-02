Coldiretti Puglia: «La crisi ucraina spinge i prezzi del grano e le navi al porto di Bari»

Attualità

Con il rischio dell’invasione russa continua il via vai di navi cariche di grano ucraino nel porto di Bari con la ‘Maori’ in uscita e la ‘Mekhanik Yuzvovich’ in arrivo oggi, entrambe provenienti da Berdyansk in Ucraina