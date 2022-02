Flight of the Rondone, un racconto di Patrick Girondi che parla delle difficoltà e dell'amore di un padre verso il figlio. Il New York Times, leggendo il racconto l'ha definito "Destinato alla televisione" per l'intensità, per la sofferenza e per la voglia di reagire e trovare una soluzione, fino al successo finale.

Patrick Girondi, originario di altamura, nasce con il nome di Patrick Michael Finley a Chicago, negli Stati Uniti, successivamente prenderà il cognome della madre, appunto "Girondi". Inizia come lucida scarpe tra le strade della "Città del vento" in Illinois per poi iniziare la sua carriera da artista come cantante e scrittore di testi.

La sua vita viene travolta quando a suo figlio viene diagnosticata una malattia del sangue mortale, Patrick cerca disperatamente una cura in un mondo, quello delle malattie genetiche, dalle implicazioni sconfinate. Il libro racconta di tutte le difficoltà fino al successo, con la scoperta della cura. Una storia avvincente in cui non manca la cruda realtà.