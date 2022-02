Budget di sostegno ai caregiver, pubblicato l'avviso della Regione

La Regione Puglia ha pubblicato un avviso rivolto ai caregiver familiari delle persone in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza residenti in Puglia, per l’accesso al budget di sostegno. L’istanza dovrà essere compilata e inviata, a pena di esclusione, su piattaforma online dedicata: bandi.pugliasociale.regione.puglia.it dal caregiver familiare, dal referente familiare del caregiver o da delegato del caregiver esterno al nucleo dalle ore 12 dell’8 febbraio 2022 alle ore 12 dell’8 marzo.

Possono presentare la domanda per l’accesso al “budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare” della persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza le persone che siano in possesso, al momento della presentazione dell’istanza, dei seguenti requisiti di accesso: essere caregiver familiare così come definito dall’art. 1 comma 255 della L. 30 dicembre 2017 di una persona in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza, così come definito dall’art. 3 del DM FNA 2016 che al momento della domanda sia in vita e residente in Puglia; essere residente, al momento della domanda, nella Regione Puglia; non essere caregiver di disabili beneficiari di Progetti di Vita Indipendente (Annualità 2018-2019-2020-2021); non essere caregiver di disabili beneficiari di progetti “Dopo di Noi” (Annualità 2020-2021); non essere caregiver beneficiari della misura RED 3.0 “Caregiver familiare” (annualità 2019-2020-2021).

La presentazione della domanda prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali Spid, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 ed una attestazione Isee ordinario in corso di validità relativa al nucleo familiare del caregiver familiare.