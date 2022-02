Altamura tra i comuni apripista nella sperimentazione delle pratiche di residenza on-line

Dal 1° febbraio è attivo il cambio di residenza online. Il Comune di Altamura è uno dei 31 comuni italiani ad aderire al progetto di sperimentazione del Ministero dell'Interno.

Si tratta di una prima fase di applicazione, che durerà circa due mesi, al termine della quale il servizio verrà gradualmente esteso a tutti i comuni italiani.

La nuova modalità consente ai cittadini di effettuare la richiesta del cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi comune italiano o dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, a uno dei Comuni coinvolti e il cambio di abitazione nell’ambito del proprio Comune.

Per avvalersi di questa nuova opportunità, è necessario che il cittadino interessato acceda al portale ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it/ mediante la propria identità digitale, cioè mediante CIE (carta di identità elettronica), SPID (sistema pubblico di identità digitale) o CNS (Carta nazionale dei servizi).

Il servizio è disponibile per le seguenti dichiarazioni di residenza:

cambio di residenza da un comune italiano verso il Comune di Altamura;

cambio di residenza all’interno del Comune di Altamura;

rientro nel Comune di Altamura di cittadini AIRE.

I cittadini non iscritti in ANPR (es. i cittadini stranieri o comunitari che trasferiscono la residenza dall’estero) non possono usufruire di questo servizio.

I Comuni apripista, che hanno manifestato la volontà di aderire fin da subito al servizio, sono i seguenti: