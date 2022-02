Ad aprile Alberto di Monaco visiterà il castello del Garagnone nel Parco dell'Alta Murgia

Ad aprile Alberto di Monaco visiterà sarà in Puglia per visitare il castello del Garagnone che è uno dei feudi concessi ai Grimaldi di Monaco per la loro fedeltà agli Asburgo dall'imperatore Carlo V nel 1532.

A darne notizia è il Presidente del Parco dell’Alta Murgia, Francesco Tarantini, che al Tgr Puglia ha raccontato: ​«è stato lo stesso Alberto di Monaco, tramite il suo staff, a comunicare ai vertici del parco di aver scoperto che la storia del maniero si intreccia con quella della famiglia Grimaldi. Il Castello del Garagnone è di proprietà di privati ma attualmente interessato da una procedura d'acquisto, attraverso l'esercizio del diritto di riscatto, proprio da parte del parco nazionale dell'Alta murgia.

È noto anche come Rocca invisibile, ed è parte di una triade di monumenti che comprende Castel del Monte ad Andria (Bat) e il Castello di Gravina in Puglia (Bari), tutti e tre situati nel Parco e voluti dall'imperatore svevo Federico II. È stato edificato in età normanna durante il regno degli Altavilla, fu ricostruito a scopo difensivo nel 1220. Del castello restano oggi le rovine in collina, sul costone murgiano. L'intenzione è quella di inserirlo in un percorso turistico».