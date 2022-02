A 7 anni dall'attentato, si inaugura il Parco Culturale e Centro Sportivo Domenico Martimucci DM10

L’associazione NOI SIAMO DOMI Onlus, la parrocchia del S.S. Redentore in Altamura nella persona del parroco Don Nunzio Falcicchio, l’Arcivescovo della Diocesi di Altamura-Gravina in Puglia-Acquaviva delle Fonti S.E. Monsignor Giovanni Ricchiuti e la famiglia tutta di Domi Martimucci sono lieti di comunicare quanto di seguito.

In data 5 Marzo 2022 a partire dalle ore 11.00 in Via C. Giancaspro in Altamura (BA) - nei pressi della parrocchia S.S. Redentore - si svolgerà la cerimonia di benedizione e inaugurazione del nuovo polo sportivo-culturale sorto in pochissimo tempo grazie alle idee e ai disegni iniziali dei bambini della Parrocchia trasformati in concretezza da un pool di progettisti e alla caparbietà di amici e imprese del territorio, che rappresenterà uno spazio destinato agli incontri, agli abbracci, alla cultura, allo sport, e alla condivisione.

Un’area che si estende per circa 8 mila metri quadrati interamente dedicata alla memoria di Domi, amante dello sport e delle passioni, tragicamente scomparso il 1 Agosto del 2015 a seguito dell’attentato mafioso alla sala giochi “Green Table” di Altamura del 5 Marzo 2015.

Un sogno questo diventato realtà, una realtà che abbiamo il piacere di condividere con tutta la comunità e quanti vogliano prenderVi parte, affinché questo sia un giorno di festa nella memoria e nel ricordo dell’amato e indimenticato Domi.

All’evento prenderanno parte e interverranno, tra i tanti ospiti, Rosa Melodia, sindaco di Altamura, Don Luigi Ciotti, Fondatore e Presidente di Libera, S.E. Monsignor Giovanni Ricchiuti - Arcivescovo della Diocesi di Altamura - Gravina in Puglia - Acquaviva delle Fonti, il Dr. Michele Emiliano - Presidente della Regione Puglia, Dr. Giuseppe Gatti, Sost. Proc. presso la Direzione Nazionale Antimafia di Roma, e Dr. Renato Nitti, Procuratore presso il Tribunale di Trani.

Certi che sarà il giorno della rinascita e della luce, nuova e più luminosa per tutti di modo che, in un giorno di buio per i nostri cuori, ci ritroviamo insieme a rivedere le stelle.

Vi aspettiamo numerosi, nel pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti.