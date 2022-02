Incontro per la realizzazione della rete idrica fognaria nella zona industriale di via Gravina

Oggi, presso la sede del Comune di Altamura, la Regione Puglia, Acquedotto pugliese, Autorità idrica, il consigliere regionale Francesco Paolicelli ed esponenti del Comune di Altamura tra cui la sindaca Rosa Melodia, è stata avviata la procedura per l’ammissione al finanziamento per realizzare la rete idrica fognaria nella zona industriale e artigianale che costeggia la SS 96.

Sono già in corso le attività di verifica tecnica della rete fognaria esistente nella zona nord di via Gravina e della “Lottizzazione Colonna-Genta” che sarà gestita direttamente da Acquedotto.

Sull'argomento il Consigliere Regionale Francesco Paolicelli: "Un impegno su cui ci stiamo mettendo la faccia perché crediamo sia giusto ridare dignità alle tantissime piccole e medie imprese presenti su questo territorio. Fornendo il servizio che meritano. Vi terrò aggiornati passo dopo passo."

Anche la sindaca, attraverso i canali social, ne ha dato notizia alla comunità: "Si è concluso poco fa un incontro importante richiesto dalla sottoscritta e supportato dal cons. regionale Francesco Paolicelli, con i referenti di Acquedotto Pugliese ing. Lagioia, Regione Puglia dott. Calderoni e Comune di Altamura ing. B. Maiullari, per le condotte idriche fognarie nella zona artigianale di via Gravina. Prossimo obiettivo è l'incontro con gli imprenditori per definire alcuni dettagli."