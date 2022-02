Altamura, Avviso Pubblico. Selezione progetti socio-educativi per combattere la povertà educativa

Il Comune di Altamura informa che è stato pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di progetti per interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nelle Regioni del Mezzogiorno a favore dei minori con specifico riferimento ai servizi assistenziali, nella fascia 0-6 anni, e a quelli di contrasto alla dispersione scolastica e di miglioramento dell’offerta educativa, nella fascia 5-10 e 11-17 anni.