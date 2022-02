Altamura, VII Edizione per il conferimento del titolo “Leonessa di Puglia 2022”. I dettagli

L’Amministrazione Comunale, come da apposito Regolamento approvato con delibera di C.C. del 02.5.2006 N. 25, intende conferire il titolo annuale di “Leonessa di Puglia” per l’anno 2022 a favore di persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, particolarmente benemeriti nell’opera di promozione personale e delle proprie attività nel sociale, nella cultura, nel settore economico-produttivo ad ogni livello, nella politica, ecc.

Il titolo onorifico è finalizzato al riconoscimento di pregi, di qualità, di meriti e di impegni nella carriera, oppure in periodi temporali circoscritti, ad atti e gesta esclusivi di particolare e significativo interesse di singoli cittadini contemporanei o deceduti, nonché di associazioni, di enti e/o istituzioni che nelle rispettive attività, sia a livello principale, che a livello hobbistico-amatoriale, si siano distinti nelle arti e nei mestieri industriali, artigianali e agricoli, nelle professioni intellettuali e manuali, nella cultura, nell’arte, nello sport; nello spettacolo, nella politica, nel sociale ed in ogni altra azione civile, militare e religiosa che afferisca, o ha afferito, al rafforzamento dell’immagine della comunità altamurana, dei suoi uomini, dei suoi prodotti, dei suoi mezzi, dei suoi contenuti e di tutte quelle attività di spicco esclusive che danno, o hanno dato, lustro alla Città di Altamura sul territorio locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Chiunque abbia interesse, entro 60 giorni dalla data del presente avviso, 15 febbraio 2022, con le modalità ivi indicate, può proporre istanza per tale riconoscimento, con lettera e documentazione allegata in busta chiusa recante la dicitura “riconoscimento del titolo di Leonessa di Puglia”, indirizzata alla: “Sindaca di Altamura, Piazza Municipio, N. 1, 70022 Altamura –Bari-.”

La documentazione deve essere prodotta in modo chiaro ed esaustiva in duplice copia, in cui si evidenzino i dati anagrafici, l’indirizzo, i recapiti telefonici e/o informatici completi, nonché copia del documento di riconoscimento ed una autorizzazione al trattamento dei dati personali di chi propone la candidatura, relazione e/o documentazione accompagnatoria, curriculum vitae, attestati vari, premi, encomi, ecc., della persona proposta al titolo e quant’altro ritenuto necessario dal proponente, nonché l’elenco dei documenti allegati.

Le domande già inviate per il precedente avviso dovranno essere ripresentate nei tempi e nei modi indicati col presente avviso.

Le scelte e i criteri di selezione saranno adottati a discrezione della II Commissione Consiliare, presieduta nel caso specifico, dalla Sindaca o da un suo delegato.

La documentazione depositata resterà di proprietà del Comune di Altamura e non obbliga, ne impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale.

Coloro i quali a qualsiasi titolo (proposto e/o proponente al titolo onorifico di Leonessa di Puglia) parteciperanno a tale iniziativa presenteranno, sotto la propria responsabilità, le richieste a loro cura e spese come per legge e non potranno pretendere diritti o qualsivoglia oneri, e/o riconoscimenti, e/o rimborsi vari, in ordine alla partecipazione medesima.

Il Regolamento completo è reperibile presso la Segreteria del Comune o sul sito ufficiale: http://www.comune.altamura.ba.it/

Per eventuali informazioni rivolgersi presso la Segreteria del Comune.