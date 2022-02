InnovaPuglia, avviso pubblico per l'assunzione di 17 professionisti a tempo indeterminato

InnovaPuglia S.p.A.ha dato l'avvio alla procedura di selezione ad evidenza pubblica con valutazione curriculare comparativa e colloquio orale al fine di selezionare n. 17 professionisti, in possesso dei requisiti specificati nel bando, da collocare nella Divisione SArPULIA con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso InnovaPuglia spa.

La domanda di ammissione, a pena di esclusione, sottoscritta digitalmente o con firma olografa dovrà essere inviata per posta elettronica certificata, a partire dalle ore 12:00:00 del giorno di pubblicazione del presente avviso sul Portale di InnovaPuglia ed entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 14.03.2022 secondo le istruzioni indicate nell'avviso al seguente link: clicca qui

Le richieste di chiarimento sul presente avviso dovranno essere sottoposte entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 10.03.2022 alla casella PEC all'indirizzo avviso.sarpulia.2022.chiarimenti@pec.rupar.puglia.it.

Le risposte saranno pubblicate esclusivamente sul sito web di InnovaPuglia S.p.A. all'indirizzo www.innova.puglia.it

La graduatoria è organizzata sui seguenti profili per le unità di personale indicate:

N.2 Specialista in tecnologie farmaceutiche

N.2 Specialista in valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie

N.3 Assistente per Gestione delle Convenzioni e dei Contratti di acquisto

N.2 Addetto legale

N.1 Assistente al RUP per procedure di Lavori Pubblici

N.1 Business intelligence consultant

N.1 Project Manager

N.1 Addetto agli acquisti e gare

N.1 Assistente junior al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi

N.1 Assistente al RUP per procedure di acquisto di Lavori, Beni e Servizi