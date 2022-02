Allerta meteo "Gialla" dalla Protezione Civile Regionale, rischio neve sul territorio murgiano

E' stato diramato il comunicato di allerta "GIALLO" atteraverso le procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico per la giornata di oggi 26 febbraio e per le prossime 36 ore.

Gli eventi previsti:

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', locali grandinate, frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento; Nevicate: al di sopra di 500-700 m, in abbassamento fino a 200-300 m con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti su Puglia settentrionale; Vento: da forti a burrasca settentrionali su Puglia centro-settentrionale, con rinforzi di burrasca forte su settori costieri.

Nello specifico, per il tratto di territorio in cui insiste la nostra città sono previste forti precipitazioni e probabile presenza di neve.