Meteo Altamura, Allerta Gialla per domani 1 marzo. Probabili nevicate.

La Protezione Civile emette un messaggio di Allerta Meteo Gialla per la giornata di domani, martedì 1 marzo.

Probabili nevicate già in nottata con deboli rovesci, nelle prime ore del giorno sono previste schiarite con un aumento della nuvolosità nel corso della mattinata. Nevicate lievi previste in tarda mattinata, a tratti intense nel pomeriggio e intermittenti in serata.

Potrebbero esserci disagi alla circolazione con possibile formazione di ghiaccio.