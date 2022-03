Altamura, martedì 8 marzo, convegno per intitolazione asilo nido comunale a Margherita della Lena

Si terrà Martedì 8 Marzo a partire dalle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura, il convegno organizzato, nel mese delle Pari opportunità, dall'Amministrazione in congiunzione con la Commissione Toponomastica, e che vedrà anche la partecipazione di due associazioni, una locale e una nazionale, da sempre impegnate nello studio e nella ricerca: la Fidapa - sezione di Altamura e l'Associazione Toponomastica Femminile.

Si tratta di un convegno incentrato sul valore della toponomastica come strumento di valutazione e rivalutazione non solo urbanistico, ma soprattutto etico e civile, che si inserisce all'interno di un disegno più ampio di parità di genere e conoscenza della storia della nostra Città: questo è il sentiero che la Commissione Toponomastica di Altamura (da poco ricostituita) ha iniziato a tracciare attraverso un lavoro di valutazione e sviluppo volto a favorire la conoscenza della storia e della cultura del nostro territorio.

Parte fondamentale dell'incontro sarà, poi, la conoscenza di una donna straordinaria, Margherita della Lena, preside della Scuola Regia Normale di Altamura tra il 1915 e il 1918, che si è spesa, nonostante la propria origine toscana, senza mai risparmiarsi per tante famiglie altamurane che, durante gli anni del primo conflitto mondiale, hanno sofferto di stenti inimmaginabili. Una figura, dunque, forte, audace, che ci ricorda l'orrore della guerra e la forza della collaborazione in un periodo in cui, come tutti sappiamo, la guerra è tornata prepotentemente nelle nostre vite. Proprio a questa donna abbiamo voluto, quindi, rendere omaggio intitolandole l'asilo nido comunale Sabato 12 Marzo e presentandola alla cittadinanza proprio durante il convegno di Martedì pomeriggio. Perché la sua storia è la nostra storia, e in quanto tale abbiamo il diritto e il dovere di preservarla.

Modera

Annunziata Cirrottola

Intervengono

Emilia Dileo - Presidente FIDAPA, sezione di Altamura

Saluti

Nunzia Cappiello - Past president FIDAPA, sezione di Altamura

Margherita della Lena: una Maestra di vita ad Altamura

Marisa D'Agostino - Storica e Ricercatrice

Margherita della Lena: una donna, una direttrice eccezionale della Regia Scuola Normale di Altamura 1915-18

Berardino Galeota - Dirigente IV Settore Comune di Altamura

Filippo Casanova - Commisione Toponomastica Comune di Altamura

La scuola della strada: la Toponomastica come momento di conoscenza per le giovani generazioni

Giulia Basile - Associazione Toponomastica Femminile

Parità di genere nella Toponomastica, Cosa puoi fare tu per ridurre il divario

Interventi istituzionali

Angela Miglionico - Presidente commissione Pari opportunità Comune di Altamura

Vito Menzulli - Assessore alle Pari Opportunità e allo sport

Rosa Melodia - Sindaca di Altamura