Convocazione consiglio comunale per costruzione del parco eolico nei territori di Altamura e Gravina

Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria tematica aperta per il giorno 11 Marzo 2022 alle ore 17:00, in presenza presso la Sala Consiliare, accesso Via Pasquale Caso. All'accesso verrà richiesto l' esibizione del Green Pass. Si raccomanda l'uso della mascherina durante lo svolgimento dei lavori.

Oggetto: Costruzione parco eolico territorio Altamura-Gravina condivisione ulteriori osservazioni.

La riunione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube Comune di Altamura.