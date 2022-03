Altamura, oggi 9 marzo, iniziano i lavori alla Villa Comunale. Previste modifiche alla viabilità

Iniziano oggi mercoledì 9 marzo, i lavori di restauro e il rifacimento della Villa Comunale.

Lo comunica la sindaca Rosa Melodia attraverso i canali social ufficiali: "É stata apposta la recinzione di cantiere lungo tutto il perimetro del muro di contenimento dell'ex Giardino pubblico. I primi lavori riguarderanno, le opere a verde con trapianti e abbattimenti delle alberature esistenti. Successivamente si procederà con le opere edili (demolizioni dei bagni pubblici fatiscenti, demolizione e ricostruzione della muratura esterna su via Quintino Sella, realizzazione di nuovi accessi, valorizzazione di percorsi storici con pavimentazione in basole, realizzazione di pavimentazione drenante, impianti). I lavori sono stati aggiudicati alla Ditta C.M. COSTRUZIONI SRL per un importo di gara pari ad € 703.049,87 e avranno una durata complessiva di 204 giorni".

Da oggi, mercoledì 9 marzo, entrerà in vigore l'Ordinanza n. 121 del 25/2/2022, che istituisce (in maniera temporanea) il nuovo "assetto viario" dell'intera area retrostante i giardini pubblici (Piazza Zanardelli-via Q.Sella- Via San Martino). La nuova regolamentazione stradale che prevede la temporanea istituzione del senso unico di marcia su via Q.Sella, nonché l'inversione del "senso unico di marcia" su via San Martino, si è resa necessaria al fine di consentire l'allestimento e l'operatività del cantiere di cui al progetto approvato, che avrà una durata di circa 200 giorni, e che ha per oggetto "il restauro e il risanamento conservativo della villa comunale".