Comune di Altamura, avviso per accoglienza in B&B e hotel di nuclei familiari e soggetti ucraini

Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare l’accoglienza, il soccorso e l'assistenza, il Comune di Altamura è impegnato a trovare soluzioni adeguate onde permettere gratuitamente l’accoglienza, il soccorso e l'assistenza in immobili privati a soggetti che provengono dalle zone martoriate dell'Ucraina. Il Comune di Altamura intende avviare una attività di ricerca di soluzioni abitative (appartamenti, hotel, B&B, strutture ricettive varie ecc...) proponendosi come facilitatore nella raccolta dell’offerta dei privati e per disporre di un elenco di immobili utile per le finalità sopra indicate. La linea strategica d'intervento è la seguente:

Supporto logistico per l’accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina e/o per la “adozione di soggetti e/o nuclei familiari” provenienti dall’Ucraina. In particolare, il presente Avviso Pubblico è finalizzato alla ricerca di soggetti che vogliano collaborare con le Istituzioni pubbliche alla realizzazione di progetti legati all’accoglienza, soccorso e assistenza durante la fase di emergenza. Le proposte dovranno riguardare:

Strategia 1a: la messa a disposizione di asset immobiliari (appartamenti, strutture ricettive, altri tipi di strutture) idonei a rispondere alla domanda abitativa e all’accoglienza temporanea necessaria in questa fase;

Strategia 1b: la disponibilità da parte di cittadini di “adottare temporaneamente singole persone e/o interi nuclei familiari provenienti dall’Ucraina”.

Relativamente alla linea strategica di intervento, il Comune di Altamura si occuperà di pubblicizzare l’elenco delle soluzioni abitative dei soggetti che hanno aderito al presente avviso. Il presidio e l’attuazione degli aspetti sanitari resteranno in capo alle autorità sanitarie competenti.

Presentazione dell'Avviso Pubblico

L’avviso pubblico è rivolto in particolare ai cittadini pronti ad ospitare e/o “adottare persone e/o nuclei familiari provenienti dall’Ucraina” nonché a coloro che sono proprietari e/o gestori organizzati di asset immobiliari che insistono sul territorio del Comune di Altamura e cheb possano risultare funzionali al raggiungimento delle finalità già espresse dalla linea strategica di intervento. A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, il Comune di Altamura, tramite gli Uffici Comunali competenti e i soggetti attuatori, valuteranno senza impegno per le parti, l’idoneità delle proposte e definiranno le priorità d'intervento. Per ragioni logistiche, di urgenza e di gestione, verrà data priorità agli immobili immediatamente disponibili, che complessivamente risulteranno idonei rispetto alle esigenze considerate dall’Amministrazione. A tal proposito, le proposte dovranno essere corredate da una scheda sintetica che descriva le caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali degli immobili e dei loro spazi, nonché i servizi che possano essere messi a disposizione. Tale scheda sarà corredata da piantina planimetrica. I cittadini che vorranno “adottare TEMPORANEAMENTE singole persone e/o interi nuclei familiari provenienti dall’Ucraina” potranno inviare una mail a comunedialtamuraperucraina@gmail.com indicando: Nome, cognome, residenza, numero di telefono; Numero di bambini ospitabili (uno, due, o nucleo familiare); Età del bambino ospitabile; Presenza di altri minori o anziani o animali in casa; Periodo di disponibilità all’accoglienza.

Una volta raccolte tutte le disponibilità, il referente per il Comune di Altamura provvederà a contattare l’interessato e a fornire tutte le informazioni necessarie. NON si tratta di adozione, NON si tratta di affido internazionale, NON c’è possibilità che i bambini vengano adottati in futuro.

L’ospitalità è “TEMPORANEA”, cioè legata al periodo dell’emergenza; può essere prestata da una famiglia o persona singola.

La presentazione delle proposte di collaborazione gratuita potrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 12 del giorno 31/03/2022. Per presentare la proposta, sarà sufficiente compilare e firmare il modulo di partecipazione scaricabile al seguente link (clicca qui) e trasmetterlo via e-mail al seguente indirizzo: comunedialtamuraperucraina@gmail.com. Il Comune di Altamura, dopo la data di scadenza del presente avviso, redigerà i primi elenchi relativi alla linea strategica che verranno successivamente aggiornarti al ricevimento di nuove proposte.

Il Comune si occuperà di pubblicizzare l’elenco delle soluzioni abitative dei soggetti che hanno aderito al presente avviso e provvederà a mobilitare la rete di volontari già attiva nella città per il disbrigo delle pratiche quotidiane, a partire dalla spesa e dalla sua consegna nonché fornitura di servizi domiciliari. Referente per l’Amministrazione: Servizio Protezione Civile presso Comando Polizia Locale Altamura, Via del Mandorlo 21, 0803165111.Per ulteriori informazioni, scrivere a: comunedialtamuraperucraina@gmail.com oppure telefonare al numero 080 3107466