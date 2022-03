Costi energetici in agricoltura, Paolicelli: "Garantire l’accesso anche ai finanziamenti plurifondo"

Riceviamo il comunicato del presidente della IV Commissione Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli.

“Tra i costi di produzione agricola, il più elevato è quello energetico. Una realtà che deve essere affrontata anche garantendo l’accesso ai finanziamenti plurifondo”

Lo ha detto oggi il presidente della IV Commissione Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli nel corso dell’audizione del presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo. Hanno partecipato anche gli assessori regionali all’Agricoltura e allo Sviluppo economico, Donati Pentassuglia e Alessandro Delli Noci.



Paolicelli ha ribadito la necessità di garantire l’accesso a tali fondi “oltre a quelli del PRS e dello sviluppo economico poiché la situazione di crisi rischia di essere irreversibile. Al momento gli unici settori ‘esclusi’ sono quelli di primo livello di produzione mentre sono ammessi quelli di secondo livello che si occupano della trasformazione, come i produttori di farina e birra”.

Una soluzione è stata proposta dal presidente di Legacoop Puglia e consiste nel mettere a punto degli impianti di energia rinnovabile su ogni pompa irrigua utilizzata dagli imprenditori agricoli per prelevare acqua dai pozzi regolari.

“In questo caso -ha sottolineato Paolicelli- tutto potrebbe avvenire con il contributo economico della Regione Puglia attraverso nuovi bandi. Le nostre energie adesso devono essere spese per provare ad abbattere con ogni mezzo i costi energetici, che rappresentano un vero problema per le tasche di produttori e imprenditori”.

In questo senso la Regione ha già avviato un percorso che punta alla transizione ecologica salvaguardando il clima e riducendo proprio i costi dell’energia. “L’assessore regionale allo Sviluppo economico Delli Noci, che ringrazio, ha chiesto una modifica che mira a semplificare il Decreto energia -ha detto Paolicelli-. A questo proposito è importante ricordare che è in dirittura d’arrivo un bando per fotovoltaico su tetti agricoli previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.



Il bando per accedere ai finanziamenti per la misura ‘Parco Agrisolare’, che prevede risorse pari a 1,5 miliardi di euro”, verrà pubblicato entro il prossimo 31 marzo. “Sarà necessario che anche gli agricoltori pugliesi vengano agevolati e non ostacolati da pareri da richiedere al Ministero per i beni culturali”, ha concluso Paolicelli.