Famiglia altamurana vince una cospicua somma ad "Affari tuoi" su Rai1

Nella serata di sabato 12 marzo, è andato in onda su rai uno, “Affari tuoi” condotto da Amadeus, in cui ha partecipato l'altamurana Nunzia, accompagnata da tutta la famiglia. Al fianco della partecipante hanno preso ruolo anche Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus e il noto cantante Clementino. Non sono mancati momenti di leggerezza con ospiti d’eccezione come il cantante Tananai, con la sua canzone “Sesso occasionale”.

Durante la puntata Nunzia ha raccontato la numerologia che stava seguendo e che rappresentava esperienze che la famiglia aveva vissuto. Sul sul finire del gioco, l'altamurana in gara ha cambiato il suo pacco contenente 5 euro, con un altro, vincendo la somma di 25.000 euro.