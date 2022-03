Dalla Regione Puglia arriva il sì all'assunzione di tutti i 566 infermieri vincitori di concorso

"La Regione assume tutti i 566 infermieri vincitori di concorso, se si considera che circa 270 infermieri risultavano già in servizio presso le Aziende sanitarie pubbliche, i restanti vincitori saranno chiamati secondo l’ordine di graduatoria e preferenza di luogo di lavoro, manifestata in occasione della presentazione delle candidature": ad affermarlo. in una nota, l'assessore pugliese alla Sanità, Rocco Palese.

"Le aziende sanitarie stanno provvedendo a contattare tutti i vincitori, da assumere nei limiti del fabbisogno messo a bando.

La Regione conta di concludere le procedure assunzionali entro la prossima settimana” conclude Palese.