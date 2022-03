Comune di Altamura, esumazione ordinaria per il 28 marzo delle salme inumate negli anni 2009 e 2010

Il 28 marzo 2022 avranno inizio i lavori di esumazione ordinaria delle salme inumate negli anni 2009 e 2010.

Le operazioni sono regolate come segue:

nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata i resti saranno raccolti in cassette di zinco e depositati nell’ossario comune, salvo pervenga entro il 24 marzo 2022, al Servizio stato civile, istanza (reperibile sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.altamura.ba.it o presso l’Ufficio di Stato Civile) per la concessione di celletta ossario o l’avvio a cremazione o la collocazione in altra sepoltura. Per le concessioni di cellette ossario sono dovuti i seguenti importi:

- € 135,00 per la concessione venticinquennale delle cellette allocate nel cimitero vecchio ed in quello nel cimitero nuovo – Lotti da A ad F;

- € 142,00 per la concessione venticinquennale delle cellette allocate nel cimitero nuovo – Lotto G;

- € 49,06 per la concessione venticinquennale delle cellette allocate nel piano interrato della Chiesa Centrale;

nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà

permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per altri 5 anni; essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per le operazioni di esumazione dovrà essere versato tramite avviso PAGO PA a favore del COMUNE DI ALTAMURA con causale “ESUMAZIONE ORDINARIA SALMA DI Cognome Nome nato il gg/mm/anno e deceduto il gg/mm/anno” l’importo seguente:

ESUMAZIONE ADULTO: € 265,50

ESUMAZIONE BAMBINO: € 149,50

Il costo delle cassette di zinco, nonché i costi per la successiva collocazione dei resti, in sepoltura diversa dall’ossario comunale, sono a carico dei parenti del defunto e sono da aggiungersi ai versamenti sopraindicati. In caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d’ufficio. Per informazioni rivolgersi all’impresa esecutrice CREAZIONI srl tel. 3384244458 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, da lunedì al venerdì.