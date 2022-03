"Quando e come nasce la festa del papà?"

Oggi è la Festa del Papà. Sappiamo quando è stata istituita e perché?

Scopriamolo insieme…

In Italia la Festa del Papà si festeggia il 19 marzo, giorno in cui papa Sisto IV, nell’anno 1479 dedicò a S. Giuseppe, padre putativo di Gesù questa data del calendario romano. Il culto verso il santo era già osservato nell'alto medioevo in oriente, ma fu nel Trecento che la sua festa si diffuse anche in Occidente. Solo nel 1871, la chiesa cattolica lo proclamò protettore dei padri e patrono della chiesa universale.

Questa data è osservata anche in altri paesi cattolici, come Spagna e Portogallo.

Ma non in tutto il mondo la Festa del Papà è il 19 di marzo. Vediamo perché.

La data di questa festa nei paesi anglosassoni e negli Stati Uniti, cade la terza domenica di giugno e ricorda un fatto storico avvenuto nel 1908, quando una giovane ragazza americana, Sonora Smart Dodd, ascoltato un sermone in chiesa sulla Festa della Mamma, volle festeggiare il suo papà, veterano di guerra, che dopo la morte della madre aveva cresciuto sei figli da solo. Due anni dopo fu istituito il primo “Father’s Day”. Fu poi nel 1924 che il presidente Calvin Coolidge, rese la festa nazionale e quaranta anni dopo, il presidente Lyndon Johnson, la rese ufficiale, datandola al 19 di giugno, giorno della nascita di William Jackson Smart, primo papà festeggiato in America.

In Germania la “Festa del Papà” coincide con il giorno dell’Ascensione, che cade quaranta giorni dopo la Pasqua. In questa occasione i papà salgono su carri carichi di cibi e bevande alcoliche, trainati da buoi o altri uomini.

In Danimarca, la Festa del Papà è collegata al 5 giugno, Giorno della Costituzione.

In Francia la prima Festa del Papà, rimanda ad un avvenimento del 1949, quando una fabbrica di accendini spingeva i bambini a regalare ai papà accendini con stampe personalizzate, tre anni dopo visto il successo della campagna commerciale, si inserì la festa nel calendario ufficiale alla terza domenica di giugno.

Diversa è la data di Svezia, Norvegia e Islanda, che celebrano il papà nella seconda domenica di novembre.