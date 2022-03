Protezione Civile della Regione Puglia: Allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico

Torna il maltempo nella regione Puglia, le giornate primaverili dovranno farsi attendere ancora. La Protezione civile della regione Puglia ha emesso una allerta neteo "gialla" per rischio idreologico per temporali. L'allerta sarà in vigore dalle 8:00 di domani, 31 marzi, e durerà per le successive 12 ore. Nello specifico, stando al comunicato della Protezione civile sono previste "Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati."