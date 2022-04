Da ieri è finito lo stato di emergenza da Covid -19 decretato lo scorso 24 marzo, e con esso la fine delle zone colorate e del superamento del Green Pass obbligatorio. Per chi entri in contatto con un positivo non è più previsto lo stato di quarantena ma l'autosorveglianza, mentre rimane l'isolamento per i positivi e l'obbligo di tampone per chi riscontri sintomi da Covid.

Rimane obbligatorio fino al 30 aprile, l'utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi e delle FFP2 per i mezzi pubblici e per frequentare teatri o eventi anche all'aperto ad eccezione di chi svolga attività sportive, dei bambini sotto i sei anni anche in ambito scolastico, e di chi abbia patologie certificate che non consentano l'uso della stessa, e tra persone non conviventi.

Nelle scuole la DDI didattica a distanza sarà garantita ai positivi, mentre prosegue la didattica in presenza per chi abbia avuto contatto con persone positive ma che sia risultato negativo al test Covid 19. Resta invece in in vigore la distanza obbligatoria di almeno un metro in aula. Si potrà inoltre tornare ad assistere a manifestazioni sportive e a partecipare a gite e viaggi di istruzione. Per il personale scolastico rimane l'obbligo di vaccinazione esteso fino al 15 giugno 2022.

Rimane invece l'obbligo di Green Pass rafforzato per frequenare palastre, centri benessere, piscine, discoteche e tutte le manifestazioni che si svolgano in luoghi chiusi.