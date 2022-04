Comune di Altamura - Concorsi 2021 - Pubblicazione elenchi candidati ammessi e non ammessi

Si comunica che sono stati pubblicati in Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/Concorsi 2021 gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi nei concorsi per la copertura di:

n. 3 posti a tempo indeterminato di Funzionario esperto amministrativo giuridico con competenza in ambito di supporto in procedure di gara Cat. D;

n. 10 posti a tempo indeterminato di Agente di Polizia Locale - Cat. C1;

n. 3 posti a tempo indeterminato di Istruttore direttivo contabile Cat. D;

n. 3 posti a tempo indeterminato di Istruttore direttivo di vigilanza Cat. D.

Gli elenchi possono essere consultati al seguente link: clicca qui