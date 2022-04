Rifiuti Altamura, 200 persone sanzionate per abbandono illecito

Nel corso del 2021 sono state circa 200 le persone sanzionate per abbandono illecito di rifiuti e 37 quelle denunciate per la mancata bonifica dei siti: sequestrate aree per un totale di 5000 metri quadrati.

L'attività di contrasto delle forze dell'ordine si svolge con pattugliamenti e monitoraggio attraverso le foto-trappole: presso la Polizia Locale il controllo ambientale è svolto dalla Sezione controllo del territorio, diretta dal commissario capo Angelo Tragni.

L'anno scorso sono stati effettuati circa 300 sopralluoghi da cui sono emersi una cinquantina di siti dove sono depositati anche materiali altamente inquinanti.