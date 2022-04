Altamura, 1milione e 450mila Euro per il recupero e la riqualificazione del Palazzetto dello Sport

L’intervento mira alla messa a norma dell’edificio, attraverso l’adeguamento alle norme sanitarie e impiantistiche, l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sistemazione di alcune aree, per renderle funzionali ad attività multidisciplinari da svolgersi simultaneamente a livello agonistico. Con tale intervento si intende, dare una risposta alla grande necessità di spazi aperti adeguati, dovuta alla carenza di attrezzature per lo sport, tendendo a realizzare una struttura polifunzionale capace di soddisfare un’utenza quotidiana, sia amatoriale che agonistica, non tralasciando opportunità di tipo ricreativo‐culturali.

Il progetto ha individuato una serie di interventi da realizzare che prevedono: il rifacimento delle zone dedicate ai servizi; la ridistribuzione di alcuni vani posti al piano terra nel lato sud del palazzetto con l’obiettivo di creare nuovi ambienti per attività sportive, garantendo un adeguato numero di servizi igienici e rispettando le normative di riferimento; la creazione di spazi esterni dedicati ad altre attività di gioco.

All’interno del palazzetto si prevede la realizzazione di:

area 1 campo di Basket di dim. 20,00x30,00ml, in parquet ;

area 2 Sala Freccette di dim. 6,00x5,50ml in pvc o gomma ;

area 3 Sala Biliardo dim. 14,00x5,5ml circa in pvc o gomma;

area 4 area attrezzata per giochi da tavolo (scacchi, dama e giochi da tavolo) in pvc o gomma.

All’esterno, il progetto di recupero e riqualificazione per l’area esterna, prevede la realizzazione di due strutture, dove poter svolgere le seguenti attività sportive:

area 5 di Salto in lungo di dim. 6,00x50,00ml, in sabbia;

area 6 di Skateboard di dim. 25x50ml circa in calcestruzzo industriale.

I lavori consentiranno una riqualificazione globale dell’edificio: a partire dalla pavimentazione di gioco alla riqualificazione e rifacimento dei bagni e degli spogliatoi, alla ridistribuzione interna, alla sostituzione degli infissi interni ed esterni, delle pavimentazioni e dei rivestimenti.

È previsto inoltre il miglioramento impiantistico attraverso:

- la realizzazione di un impianto VRF a servizio di tutti i locali al piano terra sotto le tribune,

- l’adeguamento dell’impianto idrico sanitario con produzione di ACS da pompa di calore VRF,

- il rifacimento dell’impianto elettrico generale.

Al piano terra, nell’ala nord del palazzetto, la distribuzione funzionale resterà pressochè la stessa, ad eccezione dei vani spogliatoi per gli atleti, dove si prevede l’inserimento di servizi igienici per disabili e un incremento del numero di docce.

Inoltre nella zona ingresso è stato progettato un bar a servizio degli spettatori all’interno di un vano attualmente inutilizzato. Nell’ala sud, attraverso la demolizione e ricostruzione di alcuni ambienti sarà possibile realizzare le sale destinate alle nuove attività con i relativi servizi igienici. Per entrambe le ali si prevede la sostituzione delle pavimentazioni e dei rivestimenti esistenti: corridoi, depositi, infermeria, sala antidoping, servizi igienici e spogliatoi saranno realizzati in grès porcellananto antibatterico, mentre le nuove sale da destinare alle attività sportive saranno realizzate con pavimento in pvc o gomma. Si prevede inoltre il rifacimento degli intonaci degli ambienti che presentano umidità diffusa, e la tinteggiatura di tutti gli ambienti delle due ali. Il campo da basket interno esistente sarà risistemato attraverso il rifacimento della pavimentazione in parquet e della relativa segnaletica. Al piano tribune, si prevede la sistemazione della pavimentazione in cemento industriale, nonché delle tribune stesse, e la fornitura delle sedute attualmente mancanti.

Al fine della riqualificazione energetica dell’involucro esterno, oltre al miglioramento degli infissi (da sostituire con infissi in alluminio a taglio termico con doppio vetro antisfondamento e trasmittanza termica minima 1,4W/mqK), si prevede la realizzazione di un cappotto esterno sulla fascia perimetrale sottostante la cupola con 4 cm di EPS, posati all’esterno e con successiva finitura a tonachino.

Il contratto con la impresa appaltatrice è stato firmato a fine marzo e la consegna dei lavori è prevista entro 45 gg.