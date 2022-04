LeggerEdizioni indice il Premio Internazionale “Le Mille E Una Donna”. Le modalità di partecipazione

L’Associazione LeggerEdizioni, tra i soggetti attuatori della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), assieme alle Associazioni AlGraMà, ProLoco di Altamura e Accademia Obiettivo Successo, con il patrocinio del Comune di Altamura, del G.A.L. “Terre di Murgia” e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, indice il Premio Internazionale “Le Mille E Una Donna”.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Sezioni del Premio

Sono previsti due indirizzi del premio:

Donne allo specchio: aperto esclusivamente alle donne Punti di vista: aperto a tutti

Ognuno dei due indirizzi a sua volta si suddivide in tre sezioni:

1. Sezione – Scrittura: un racconto breve inedito in italiano, di lunghezza non superiore a 5.000 caratteri (spazi e titolo esclusi) oppure una poesia inedita in italiano, di lunghezza non superiore ai 40 versi (spazi e titolo esclusi). I testi dovranno essere inviati esclusivamente in formato word (.doc oppure .docx) senza indicazione dell’autore.

2. Sezione – Fotografia: una fotografia inedita a colori o in b/n. Il file dovrà avere dimensioni pari a 2500 pixel per il lato più lungo, essere inviato in formato jpeg e pesare al massimo 5 MB e non dovrà riportare il nome dell’autore.

3. Sezione – Composizione Musicale: un brano inedito della durata massima di 10 minuti destinato a qualsiasi strumento solista, voce o gruppo musicale. Questa sezione è riservata a musicisti di poliedrica natura: compositori di musica classica, gruppi di musica rock, cantanti che vogliono presentare il loro brano inedito e compositori di qualsiasi genere musicale in grado di eseguire la loro composizione. È possibile prevedere un accompagnamento o un ampliamento di organico attraverso la collaborazione con altri musicisti. Sarà anche accettato l’accompagnamento di una base elettronica, qualora il brano lo necessiti. La/il candidata/o o il gruppo musicale dovranno inviare tramite posta elettronica all’organizzazione il file audio esclusivamente in formato mp3, accompagnandolo eventualmente dalla partitura o dagli accordi col testo, senza alcuna indicazione dell’autore.

TEMA (comune ad entrambi gli indirizzi): l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature, dal lavoro alle relazioni interpersonali, in un mondo in continuo cambiamento.

L’obiettivo è quello di far riflettere, attraverso i linguaggi dell’arte, sui temi della disparità di genere, della conoscenza e del rispetto delle differenze, contro la violenza, promuovendo la cultura del rispetto tra uomo e donna, l’uguaglianza di genere, la decostruzione degli stereotipi.

I partecipanti rimarranno in possesso di tutti i diritti sulle opere presentate che cederanno all’associazione LeggerEdizioni per i soli fini inerenti alla manifestazione. Non saranno ammesse opere senza titolo, edite e già pubblicate sui social.

La partecipazione al premio sottintende l’iscrizione all’associazione e comporta la compilazione dell’apposita modulistica. Tutto il materiale inviato dovrà riportare solamente il titolo dell’opera senza indicazione dell’autore. Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere indicate nella mail di accompagnamento.

Clausola di esclusione: le opere che non rispetteranno rigorosamente quanto riportato all’art. 1 parteciperanno al premio come fuori concorso.

Art. 2 – modalità di iscrizione e Consegna delle opere

L’iscrizione al Premio “LE MILLE E UNA DONNA” sottintende la tacita iscrizione all’Associazione LeggerEdizioni. Al momento dell’invio delle opere bisognerà specificare nel corpo del messaggio i dati anagrafici dell’autore, i titoli delle opere e le sezioni a cui si intende partecipare. Contestualmente bisognerà allegare:

1) il modulo d’iscrizione debitamente compilato in ogni parte e firmato di proprio pugno;

2) una breve biografia (in formato word) di max 1.000 caratteri (testi più lunghi verranno tagliati);

3) un documento d’identità;

4) l’attestazione di pagamento del contributo di partecipazione.

Le opere potranno essere inviate secondo una delle seguenti modalità:

Inserendo in allegato i file esclusivamente nei formati precisati all’art. 1direttamente sul sito www.leggeredizioni.it. Come allegato, esclusivamente nei formati precisati all’art. 1, tramite posta elettronica agli indirizzi e-mail lemilleunadonna@leggeredizioni.it oppure lemilleunadonna@gmail.com Solo in casi particolari, comunque concordati con la segreteria del premio, le opere potranno essere inviate via posta ordinaria o presentate a mano presso la sede dell’Associazione LeggerEedizioni in Via Giandonato Griffi n° 14 – 70022 Altamura (BA) o presso la sede della ProLoco di Altamura in piazza Repubblica n° 10 – 70022 Altamura (BA).

I testi cartacei dovranno, in ogni caso, essere consegnati anche su supporto informatico esclusivamente nei formati precisati all’art. 1.

Clausola di esclusione: le opere giunte in ritardo per qualsiasi motivo e/o non inviate nel formato richiesto saranno escluse dalla gara e parteciperanno al premio come fuori concorso. Non verrà rimborsata la quota d’iscrizione a chi non avrà correttamente inviato la documentazione.

Art. 3 – Contributo di partecipazione

Per la partecipazione al Premio “LE MILLE E UNA DONNA” è previsto un contributo di Euro 25.00 per ogni sezione a cui si intenda partecipare da versarsi al momento dell’iscrizione riportando nella causale la dicitura “quota partecipazione Premio Internazionale “Le Mille e una donna” 2022 – precisando l’indirizzo e il numero della sezione di riferimento” accompagnato dai dati dell’autore. La quota potrà essere versata esclusivamente con bonifico bancario all’IBAN IT74U0760104000001027592581 intestato all’Associazione LeggerEdizioni.

Solo in casi particolari, comunque concordati con la segreteria del premio, il contributo d’iscrizione potrà essere recapitato con altra modalità.

Clausola di esclusione: l’iscrizione al premio potrà ritenersi regolarmente effettuata solamente dopo la ricezione di tutta la documentazione richiesta. L’organizzazione non è responsabile del mancato ricevimento del materiale.

Art. 4 – scadenza presentazione opere

Tutte le opere dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro domenica 29 maggio 2022.

In ogni caso le opere inviate non saranno restituite.

Art. 5 – La Giuria

Le singole opere partecipanti al premio saranno valutate da tre giurie tecniche, una per sezione e non avranno alcuna indicazione dell’autore. Le opere che riportano indicazioni saranno rese anonime e, se impossibile, parteciperanno al Premio come fuori concorso. La partecipazione fuori concorso causerà l’impossibilità di concorrere per i primi posti, ma non esclude la possibilità di ricevere menzioni.

Il giudizio della giuria è insindacabile ed incontestabile.

Art. 6 – I premi

Il primo, secondo e terzo classificato di ogni sezione riceveranno un’opera di rilevante valore appositamente realizzata per il concorsoin edizione limitata da un artista locale;

di ogni sezione riceveranno per il concorsoin edizione limitata da un artista locale; sono ulteriormente previsti, su segnalazione della giuria, dei Premi Speciali dedicati a Mina Lorusso riservati ad opere particolarmente meritevoli di attenzione;

riservati ad opere particolarmente meritevoli di attenzione; la giuria si riserva il diritto di segnalare ulteriori opere degne di nota con delle menzioni speciali ;

; tutti i vincitori riceveranno una targa, un attestato di partecipazione e una copia dell’antologia.

Tutti i vincitori saranno avvertiti direttamente dalla segreteria del premio entro la fine di giugno 2022. La segreteria del premio avviserà telefonicamente solo ed esclusivamente i primi 3 classificati di ogni sezione, senza comunicare il loro posizionamento che sarà proclamato solo il giorno della premiazione. Tutti gli altri vincitori di premi e menzioni speciali saranno avvisati dalla stessa segreteria con mail.

L’organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato ricevimento delle comunicazioni.

Art. 7 – inserimento in antologia

A conclusione del Premio è prevista la pubblicazione di una raccolta antologica.Tutte le opere dei vincitori, delle menzioni e dei Premi Speciali verranno inserite in Antologia con una breve biografia dell’autore. A tale scopo si precisa che verrà utilizzato il materiale inviato dai partecipanti al momento dell’iscrizione.

I vincitori riceveranno una copia del volume. Ulteriori copie aggiuntive che vorranno acquistare avranno un costo unitario di € 10,00.

Art. 8 – premiazione e distribuzione delle antologie

La data della premiazione è prevista per sabato 23 luglio 2022, in orario e luogo da comunicarsi. Eventuali variazioni saranno comunicate per tempo.

La cerimonia di premiazione avverrà alla presenza della giuria, di personalità del mondo istituzionale, della cultura e dell’associazionismo.

I finalisti di tutte le sezioni saranno invitati ad esibirsi durante la serata della premiazione ed in tale occasione sarà cura dell’organizzazione prevedere un service audio-luci e, per la 3a sezione qualora risulti necessario, un pianoforte a coda mentre, per quanto riguarda gli altri strumenti, i finalisti dovranno provvedere autonomamente al trasporto di strumenti propri o noleggiati.

AGLI AUTORI ASSENTI CHE RICHIEDANO L’INVIO DEL PREMIO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, NON SARANNO INVIATI PRODOTTI A RISCHIO ROTTURA. I premi, le targhe, gli attestati e le antologie saranno spediti presso le residenze dei vincitori con addebito delle spese di spedizione a carico del destinatario.

La classifica finale sarà resa pubblica solamente durante la cerimonia di premiazione, senza alcuna eccezione.

Tutte le informazioni sono reperibili presso:

• Associazione LeggerEdizioni – www.leggeredizioni.it

• Pagina Facebook LeggerEdizioni

Per contatti:

• Associazione LeggerEdizioni – Via Giandonato Griffi 14, 70022 – Altamura (BA)

lemilleunadonna@leggeredizioni.it

lemilleunadonna@gmail.com