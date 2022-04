Altamura, Il concorso "Pasqua in vetrina" arrivato alla 22° edizione

L'amministrazione comunale e l'organizzazione del terzo settore indicono il concorso "PASQUA IN VETRINA" 2022, che mira a risollevare il settore commerciale e artigianale del nostro territorio. Il bando è rivolto dunque, sia a tutte le attività commerciali artigianali e esercizi pubblici che abbiano la possibilità di allestire la propria vetrina per le festività pasquali, che ai privati e liberi imprenditori che vogliano sponsorizzare i premi dei primi tre classificati in concorso. Una giuria composta da un membro per ogni categoria, amministrazione comunale, associazioni del terzo settore e sponsor, decreterà la vittoria della vetrina più fantasiosa e originale che opererà utilizzando materiali ecosostenibili.

