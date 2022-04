Altamura, scendono ancora i casi di positività da Covid -19

Sono scesi dell'8% i nuovi positivi da Covid -19 monitorati nell'ultimo report della ASL di Bari, secondo i quali nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile, si è registrato un netto rallentamento. Intanto la campagna vaccinale estesa a Bari e province ha raggiunto i tre milioni con 25.324 dosi somministrate, suddivise tra, un milione e 122.132 le prime dosi, un milione e 85,236 le seconde dosi e 815.031 le terze, mentre le quarte dosi ad oggi somministrate sono 2.925.

L'86,3 per cento dei residenti di Bari e provincia, con età pari o superiore a 12 anni ha già provveduto a vaccinarsi con la dose “booster”, con un indice particolarmente rilevante nella fascia degli over 50 (92%) e un picco tra gli ultraottantenni (96%); in crescita le somministrazioni nella quota di popolazione più giovane, in modo particolare, i gruppi dai 12 ai 19 anni (69% di copertura “booster”), quelli dai 20 ai 29 anni (79,5%) e infine quelli di età compresa tra 30 e 39 (81,4%).

Sono 610 ad Atlamura i nuovi positivi ad oggi monitorati, rispetto alla settimana dal 21 al 27 marzo che ne contava 672 e di quella precedente, che dal 14 al 20 marzo ne registrava 611. Mentre la campagna vaccinale ragguinge un totale di 149.395 suddivisi in, 57.620 chi ha ricevuto la prima dose, 54.986 la seconda, 36.684 la terza dose e 105 chi ha già effettuato la quarta.