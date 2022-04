Altamura, Ritorna la Solenne Via Crucis quaresimale, Stasera alle ore 20.15

Stasera 8 aprile alle ore 19.00 presso la Parrocchia di S. Sepolcro ad Altamura, Mons. Giovanni Ricchiuti vescovo delle diocesi Altamura Gravina e Acquaviva delle fonti, presiederà la celebrazione eucaristica quaresimale di Maria Santissima Addolorata. A seguire dalle ore 20.15 si procederà alla Solenne Via Crucis "Via Matris" ovvero "La via della Madre" sull'antica via delle Cappelle, che coinvolgerà anche le parrocchie della Santissima Trinità e della Trasfigurazione.