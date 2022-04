Altamura, lavori per nuovo manto stradale dal 2 al 6 maggio, cosa cambia nella circolazione stradale

​Dal 2 al 6 maggio sono previsti i lavori di bitumazione su alcuni degli assi viari, con strade e traverse limitrofe, che sono stati interessati dai lavori alla rete idrica di competenza dell'Acquedotto Pugliese. Un'ordinanza dirigenziale del V settore (n.193) prevede divieti di transito e di fermata, a seconda dei giorni e delle aree interessate.

L'ordinanza prevede la chiusura temporanea al traffico veicolare nonché l’istituzione del divieto di fermata temporaneo su ambo i lati di:

via Dei Mille nel tratto compreso tra angolo via Gravina fino ad angolo con via G. Bruno per il giorno 02/05/2022 dalle ore 07:00 alle ore 17:00;

via Maggio nel tratto compreso tra angolo via Toscana fino ad angolo con via Fieramosca per il giorno 03/05/2022 dalle ore 07:00;

via Toscana, via Canton Ticino, via Savonarola, via Cusani, via Ignannino, via Angelastri, via Battisti, via Corsica, via Vista, via Filo, via Pompeo Spennato, via Spirito di Spiriti, via Fieramosca, via Umbria, via G. Bruno per i giorni 02 e 03/05/2022 dalle ore 07:00 alle ore 17:00;

via Sant’Agostino nel tratto compreso tra angolo Tagliamento fino ad angolo via Port’Alba /via Sele dal 04/05/2022 al 06/05/2022 dalle ore 07:00 alle ore 17:00.

Prevede, inoltre, la chiusura temporanea al traffico veicolare dal giorno 04/05/2022 al 06/05/2022, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, di:

via Sant’Agostino nel tratto compreso tra angolo P.zza Unità D’Italia fino ad angolo via Port’Alba /via Sele;

via Pasquale Sabini, da angolo via Bari;

via Ciro Menotti, da angolo via F. Crispi;

via F. Crispi, da angolo via G. Mameli;

via Lecce, da angolo via Luciano Manera;

via Tevere, da angolo via Basento;

via Garigliano da angolo via Basento.

Il provvedimento, infine, prevede l’istituzione del senso unico alternato e divieto di fermata ambo i lati, dal giorno 04 al giorno 06/05/2022 dalle ore 07:00 alle ore 17:00, in via Bari, nel tratto compreso tra via Tagliamento fino ad angolo con via Calore.

Si confida nella consueta collaborazione dei residenti e dei cittadini.

Saranno comunicate eventuali variazioni del programma dei lavori.