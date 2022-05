Altamura, convegno “L’Affido dei Minori. Urgenze, Norme e Istituzioni Competenti” il 4 maggio

Continuano gli eventi firmati Lions Club Altamura Host. Mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 18 l’Aula Magna del Liceo Classico “Cagnazzi” è school set del Convegno “L’Affido dei Minori. Urgenze, Norme e Istituzioni Competenti”.

In sinergia con le Amministrazioni di Altamura, Gravina e Poggiorsini, Docenti e Discenti rispondono alla call to action della dott.ssa Rosanna Galantucci. “Carte internazionali sui diritti e protezione dei Minori, cooperazione in materia di adozione e accoglienza ed integrazione” dichiara la Presidente Lions Club Altamura Host “sono temi che ogni Associazione di Volontariato deve scandagliare”.

Ascoltabile anche in Zoom Video Conferencing, fra i Relatori, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Matera dott. Salvatore Colella. E a divulgare il quadro normativo e quello assistenziale, la dott.ssa Marcella Montemurno (Tribunale per i Minorenni, Bari), coadiuvata dalla relazione della dott.ssa Filomena Matera (Responsabile del Servizio Sociale Professionale del Comune di Altamura).

Dalla vivida testimonianza di Suor Anna Matera del Centro “San Massimiliano Kolbe” di Auschwitz, all’accoglimento dei profughi in fuga dall’Ucraina, l’Ordine Assistenti Sociali e Psicologi Regione Puglia tracciano una rete territoriale di supporto, cooperazione e protezione.

Ad epilogare il Convegno “L’Affido dei Minori” il Governatore del Distretto Lions 108 ab-Puglia, dott.ssa Flavia Pankiewicz.

Mai, come in questo peculiare momento storico, l’attivazione delle unità operative di assistenza psicologica è inprocrastinabile.